Sale a quota 15 punti la Pro Vasto Calcio Femminile dopo la vittoria di lunghezza siglata domenica in casa contro l’Aquilana per 4-0. Le biancorosse, dopo la sconfitta della settimana scorsa contro la capolista Pescara, hanno portato avanti magistralmente la gara contro un avversario che comunque ha dato- nella prima parte del match- del filo da torcere alle vastesi. A siglare la prima rete del match è la giovane (classe 2000) Santini che al 30’ da fuori area, punisce il portiere ospite andandolo a colpire nell’angolino basso. Per la Pro Vasto arriva l’infortunio di Vitelli e si trova costretta ad abbandonare il campo nella ripresa.

A sopperire della sua assenza ci pensano le compagne, in primis Tiberio che al 15’ realizza il 2-0. Ormai, con la partita in pugno, si tratta solo di gestire il vantaggio e portarsi a casa la vittoria. Non è dello stesso avviso Litro che al 25’ vuole aumentare lo scarto, siglando la terza rete a favore delle padrone di casa. Poi, a cinque minuti dal triplice fischio, Mazzatenta infierisce sul risultato con una propria azione personale che le permette di mettere a segno un gran gol e la partita finisce così. Una vittoria meritata che parla da sola, contro una formazione che, pur non navigando in acque sicure delle classifica, non ha certo regalato niente a Di Viesti e compagne. Prossimo turno per la Pro Vasto in trasferta contro la Real Bellante, team che precede le biancorosse in classifica di un solo punto. Domenica andrà in scena un vero e proprio scontro diretto.