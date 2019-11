Il 13 gennaio 2015 si è riunito presso il salone parrocchiale di San Lorenzo il direttivo del Comitato di quartiere.

A seguito dell’assemblea tenutosi il giorno 14 Dicembre 2014, sono risultati eletti Anna Piscicelli, Gianmarco Acquarola, Luigi Di Tullio, Giampiero La Palombara, Ranieri Maurizia, Nicola Tammarazio, Michele Petragnano e Marco Di Nanno, i quali hanno scelto il nuovo organigramma, valido per il prossimi due anni.

Le cariche - Presidente: Anna Piscicelli;

Vice presidente: Gianmarco Acquarola;

Segretario: Marco Di Nanno;

Tesoriere: Maurizia Ranieri;

Consiglieri: Luigi Di Tullio, Giampiero La Palombara, Michele Petragnano e Nicola Tammarazio.

Il sodalizio intende dedicare "attenzione massima - si legge in un comunicato - alle varie problematiche e alle nuove proposte che punteranno alla valorizzazione del quartiere.

Il direttivo si è svolto con la partecipazione di alcuni iscritti interessati; la stesa modalità sarà adottata in futuro, in un’ottica di trasparenza e di maggior coinvolgimento."