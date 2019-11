A San Salvo il dibattito politico vede in questi giorni al centro dell'attenzione le Fiat Panda della polizia municipale a metano acquistate dall'amministrazione comunale lo scorso ottobre (clicca qui), una scelta che nel segno dell'ecologia e del risparmio. Ieri, però, i consiglieri comunali del Pd, Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli, hanno presentato una interpellanza al sindaco Magnacca scrivendo che "le suddette pande ecologiche acqistate per ridurre i costi del carburante e per rispettare l'ambiente, non hanno mai bruciato metano ma solo benzina, fallendo clamorosamente i due obbiettivi posti alla base della decisione dell'amministrazione comunale. Aspettiamo la risposta del Sindaco per sapere se quello che i consiglieri del Pd hanno sollevato risponde al vero".

La risposta all'interrogativo dei due consiglieri di opposizione non è arrivata dal primo cittadino ma dai gruppi di maggioranza, in una nota in cui viene confermato che, da ottobre ad oggi, le due Panda della polizia municipale sono state alimentate a benzina. "Ai consiglieri del Pd di San Salvo sarebbe bastato rivolgersi semplicemente all’Ufficio Economato del Comune per avere le risposte immediate sui rifornimenti di carburante per le Panda a metano a disposizione della Polizia municipale", scrivono nella nota .

"Evidentemente - prosegue il comunicato del centrodestra - i due consiglieri non hanno nulla di più utile da fare che preoccuparsi del parco auto comunale dimenticando, volutamente, di farsi una domanda e di darsi una risposta più che logica e corrispondente alla verità. Ma evidentemente l’uso dell’arte dell’equivoco non li aiuta a pensare come si dovrebbe agendo, quindi di conseguenza. Se temporaneamente le Panda a metano sono utilizzate a benzina è solo per un problema gestionale con la stazione di servizio in via di soluzione e in nessun modo legato al Comune. Gli attenti consiglieri di minoranza del Pd, con la loro indiscussa esperienza amministrativa, avrebbero capito il perché le Panda al momento vengono utilizzate a benzina invece che a metano. Un problema amministrativo-gestionale non ha nulla a che vedere con la maggioranza del sindaco Magnacca, né con la politica amministrativa del centrodestra che è attivamente impegnata a realizzare il suo programma che passa anche attraverso il contenimento dei consumi e con un parco automezzi più moderno ed efficiente nel rispetto dell’ambiente".

Non poteva mancare la inevitabile coda polemica. Mariotti e Cilli scrivono: "La maggioranza ed il sindaco che amministrano San Salvo dovrebbero stare più attenti e meno ossezionati dal bisogno di apparire, di comunicare, di stare sulla stampa, di usare gli strumenti della comunicazione istituzionali per fare semplice propaganda". I gruppi di centrodestra replicano: "Come mai le passate giunte a guida Pd non hanno mai pensato al contenimento della spesa ricorrendo a veicoli a metano? La risposta è presto data: erano abituati a spendere e spandere, come si evince chiaramente dalle spese di rappresentanza".