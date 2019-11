Sono state presentate la settimana scorsa, presso il Centro Polivalente Socio Culturale “Enrico Berlinguer” di Vasto, le attività per il 2015 de “L’Accademia de’ Scugnizze Associazione Culturale e Laboratorio d’Arte Filodrammatica Onlus”. Alla presenza dell'assessore Marco Marra, Daniela Storto ha introdotto il presidente dell’associazione, Mario Di Luca, il regista Pietro Caruso e tutti gli associati, illustrando, poi, le finalità statutarie ed anticipando gli impegni a breve, a medio ed a lungo termine.

In programma c'è la realizzazione nella Casa Lavoro di Vasto di una rappresentazione di poesie e canzoni napoletane dal titolo "di Napul'è", di concerto con il Direttore dell’Istituto dott. Massimo Di Rienzo, il Comandante di Reparto Polizia Penitenziaria Nicola Pellicciaro ed il Capo Area Educativa, Funzionario Giuridico Pedagogico Lucio Di Blasio, e con la Regia di Mario Di Luca.

In fase di progettazione anche il “Trittico De Filippo”: “E il gioco incominciò”, atto unico di Titina De Filippo; “Un suicidio collettivo”, atto unico di Peppino De Filippo; “Amicizia”, atto unico di Eduardo De Filippo, con la regia di Pietro Caruso, da tenersi a maggio presso un teatro cittadino.

L’impegno a lungo termine, ancora da definire, consiste nella rappresentazione, nell’ultimo trimestre dell’anno, di una commedia in tre atti sempre in vernacolo napoletano, con la regia di Pietro Caruso. Per chiudere la serata la “scugnizza” Filomena Di Sarno, ha recitato due delle sue numerose poesie “La nascita di Napoli” e “‘A Pizza”, raccogliendo l'applauso dei presenti.