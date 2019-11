Problema tecnico, questa mattina, per un tir che stava viaggiando sulla provinciale che collega San Salvo a Montenero, nei pressi dello svincolo per la Statale 650 "Trignina"; per cause in via d'accertamento, infatti, il mezzo ha praticamente perso il rimorchio, finito contro il paracarro e rimasto in bilico sul ponte che si affaccia sulla "Trignina".

Grande apprensione, quindi, per il pericolo corso; mentre l'autista non ha riportato ferite, infatti, il rischio che il rimorchio potesse finire sulle auto in transito lungo la strada sottostante è stato concreto. Per fortuna, il rimorchio è rimasto in bilico sul ponte, senza finire di sotto.

Sul posto, i carabinieri e la polizia municipale di San Salvo che hanno messo in sicurezza la zona, per permettere la rimozione del mezzo.