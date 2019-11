Tornano in campo le squadre di Seconda categoria nel girone G e torna l’appuntamento con il calcio dilettantistico della Prima e Terza categoria. Tante sfide in programma per questa domenica calcistica e partiamo proprio da quelle della Seconda categoria, dopo lo stop natalizio- l’ultima partita giocata risale al 14 dicembre 2014. Dopo un mese di stop, il Carunchio- ultima in classifica a soli tre punti- tenta di iniziare bene il 2015 ospitando in casa i ragazzi del Mario Turdo, nel derby tra le due squadre del paese. Per il Real Montalfano- quinta forza del campionato- trasferta in quel di Castel Frentano, quest’ultima in cerca di punti per volare via dalla zona playout. La capolista Montalfano invece torna a giocare tra le mura amiche e lo fa contro il San Buono Calcio, nello scontro al vertice della classifica. Sette punti dividono le due formazioni. Tra il Piazzano e Gissi, invece, ci sono solo due punti di differenza e proprio domenica le due squadre si sfideranno. Il Real Porta Palazzo, rilegato nei bassi fondi della classifica e a due punti dalla salvezza, disputerà in casa la sfida contro i giocatori del Mario Tano, quest’ultima rincorre i playoff e tenterà di vincere per superare il Real Montalfano, anch’esso a 19 punti. Sicuramente il match che avrà i riflettori puntati addosso sarà quello tra la capolista Montalfano e la vice-capolista San Buono, ma anche negli altri campi si prospetta un turno fondamentale per quanto riguarda le gerarchie della stagione in vista dei playoff.

Inizierà con il match di questo pomeriggio tra il Monteodorisio di mister Ascatigno e lo Spal Lanciano in trsferta, la sedicesima giornata di campionato in Prima categoria. Alle 14:30 il fischio d’inizio. Dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa contro il Paterno (4-1), il Casalbordino- passato in seconda posizione in classifica - tenta il riscatto contro la galvanizzata formazione del Trigno Celenza, reduce dalla vittoria (1-0) sofferta contro lo Spal Lanciano. Per l’Incoronata Calcio Vasto, dopo il pareggio ‘senza infamie e senza lodi’ ottenuto con lo Scerni, arriva il Real San Giacomo 2006 a due passi dai playout e che in trasferta venderà cara la pelle. Per i vastesi questa sfida riveste molta importanza per fuggire verso acque più sicure. In trasferta lo Sporting San Salvo incontrerà la Marcianese, squadra che ha un punto in più in classifica rispetto ai sansalvesi, reduci dalla prima sconfitta del 2015 (3-2 con il Real San Giacomo 2006). Trasferta- non facile- anche per il Fresa Calcio sul campo della capolista Palombaro, tentando il colpaccio che procurerebbe non pochi cambiamenti nella classifica attuale. Non ha giocato domenica scorso il Real Montazzoli causa impraticabilità del campo e torna a farlo in casa- sempre se le condizioni atmosferiche lo permetteranno- contro la Casolana Calcio. Infine, lo Scerni in casa ospiterà il Roccaspinalveti nella sfida per la salvezza.



Per quanto riguarda invece le sfide in programma per il tredicesimo turno di campionato in Terza categoria, il Casalanguida ospita in casa la formazione della Virtus, in una sfida che dirà molto sulla posizione in classifica futura di entrambe le squadre- divise da un solo punto. Il Real Carpineto Sinello, dopo la vittoria nel turno precedente contro il Real Cupello (1-0), tenta di agguantare il primato in classifica contro Guilmi. Per i Lupi Marini si torna a giocare in casa in una partita difficile contro la terza in classifica Lentella. Mentre per il Real Cupello arriva lo Sporting Vasto che in trasferta tenterà di avvicinarsi ai cugini cupellesi, avanti di quattro punti in classifica. Il fanalino di coda del Real Liscia in casa ospiterà il Pollutri Calcio, mentre la Sangiovannese non dovrà commettere passi falsi contro il motivato Vasto Calcio che, qual’ora vincesse, si porterebbe in piena zona playoff. Anche in terza tante partite importanti al termine delle quali, la classifica potrà subire non pochi cambiamenti. Domenica piena di appuntamenti, piena di sfide, piena di calcio giocato.