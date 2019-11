È durata fortunatamente poco più di un'ora la fuga di una minorenne ospite della comunità Alidoro di San SAlvo che ieri mattina si era allontanata dalla struttura. Immediatamente sono stati attivate le ricerche che hanno dato esito positivo grazie alla tempestività di intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria dell'ufficio di Vasto-San Salvo.

"Gli agenti della Polfer - spiega una nota del comando - si sono messi sulle tracce della giovanissima scomparsa, indirizzando le ricerche sui binari su cui i treni erano in partenza. E proprio sul binario tre, in procinto di salire a bordo dell’IC 610 per Bologna, la minore veniva notata ed identificata. Dopo le necessarie incombenze burocratiche e una cioccolata calda la giovane è stata riaffidata alle cure del personale della comunità Alidoro".

È sempre alta l'attenzione sul fenomeno dei minori che si allontanano dalle comunità o dalle proprie abitazioni. Per questo £la Polizia Ferroviaria rivolge da sempre una particolare attenzione a questi fatti, anche per la specifica e peculiare competenza che la vede impegnata nelle stazioni le quali costituiscono la porta più facile e il mezzo più immediato per andarsene lontano. Lo scorso anno il Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona da cui dipendono i Posti Polfer periferici di Marche, Umbria e Abruzzo (tra cui Vasto), lo scorso anno ha complessivamente rintracciato 40 minori e già 10 dall’inizio del 2015".