Seconda gara in consecutiva in casa per l'Audax Palmoli che domenica scenderà in campo con l'obiettivo di cercare una vittoria che manca ormai da più di due mesi. Era il 9 novembre quando Montelli e compagne conquistarono un successo contro il Catania. Poi, complice un calendario difficile e un po' di sfortuna, appena un punto conquistato in classifica. La situazione, grazie anche al positivo avvio, non è preoccupante, con l'obiettivo salvezza alla prima stagione in serie B ancora ampiamente alla portata delle Panthers. Il terz'ultimo posto, che spedisce allo spareggio contro la penultima (mentre l'ultima scende direttamente in C) è ancora a7 lunghezze di distanza, con il girone di ritorno che vedrà le ragazze del presidente Angelica Nero giocare al Cieri molti degli importanti scontri diretti.

La sfida di domenica scorsa contro la capolista Acese, eccezion fatta per il risultato, è stata molto positiva. Le gialloblu hanno retto l'impatto delle siciliane, prime e imbattute in stagione, per lunghi tratti della partita, sono riuscite a segnare ad una squadra che aveva subito appena 4 reti in 12 giornate e, nel complesso, hanno evidenziato progressi. Ora c'è da riportare quanto di buono fatto con l'Acese nella sfida di domenica contro il Centro Ester. All'andata, nello storico esordio dell'Audax in serie B, furono la doppietta di Bolognese e il gol di Cicala a marchiare il 3-2 che valse la vittoria. Mister Di Santo ritroverà la Pastò, assente nell'ultimo turno per squalifica, e potrà dare qualche minuto in più alla neo arrivata Kira Ciccalè, entrata nella ripresa contro l'Acese. Sarà importante tenere alta la concetrazione, evitando di commettere quegli errori che nelle ultime partite si sono rivelati fatali. In avanti le soluzioni ora non mancano e domenica il pubblico palmolese spera di vederne la prova.

La 14ª giornata

Napoli-Apulia Trani

Ludos-Acese

Audax Palmoli-Centro Ester

Roma-Chieti

Catania-Nebrodi

Salento Women Soccer-Lazio

Domina Neapolis-Real Marsico



La classifica

37 Acese

25 Roma

33 Chieti

26 Napoli

23 Lazio

23 Ludos

21 Domina Neapolis

16 Nebrodi

14 Catania

12 Audax

7 Salento Women Soccer

5 Real Marsico

4 Centro Ester

2 Apulia Trani