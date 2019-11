Mercoledì pomeriggio, durante la seduta di allenamento della juniores nel campo dell’Istituto salesiano di Vasto, sono scomparsi sei cellulari. Ad accorgersene i ragazzi ai quali sono stati rubati gli apparecchi elettronici. Al termine dell’allenamento, una volta giunti in spogliatoio, i giovani giocatori della Vastese Calcio hanno avvissato subito i dirigenti biancorossi i quali, dopo essersi sincerati dell’accaduto, hanno chiamato la polizia. Giunta presso l’impianto sportivo, la polizia ha fatto un sopralluogo, accertandosi della reale scomparsa dei cellulari. Per i sei ragazzi coinvolti (cinque vastesi ed un ragazzo di origini napoletane) ancora nessuna notizia di ritrovamento ed i genitori dei sei giocatori ieri si sono recati presso la polizia di stato per sporgere denuncia. Era già successo la settimana scorsa, quando fu rubato un altro cellulare. La dirigenza vastese si è detta dispiaciuta dell’accaduto: “Non è possibile che accadano queste cose e che chi commette questi reati se la pasci liscia. Basterebbero delle telecamere di videosorveglianza per far sì che gesti come questo vengano puniti. Soprattutto per tutelare le squadre che giocano e si allenano in questa struttura”.