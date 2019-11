E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio attorno alle 17,30 in via Ciccarone, a Vasto. Per cause che la polizia municipale sta accertando, auto e moto si sono scontrate non lontano dall'incrocio con corso Europa. Ad avere la peggio è stato il centauro, G.A., 16 anni, soccorso dai sanitari de La Provvidenza Soccorso e trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina. Era cosciente al momento in cui sono giunti i soccorritori.

La polizia municipale ha disposto la chiusura al traffico durante le operazioni di asistenza sanitaria.