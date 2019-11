Si terrà sabato 17 gennaio alle ore 11, presso l'Aula magna del Liceo artistico "Pantini-Pudente" di via dei Conti Ricci, l'incontro dal titolo "La Società Operaia raccontata ai ragazzi".

Dopo i saluti della professoressa Letizia Daniele, dirigente scolastico del Polo liceale, saranno Luigi Canci, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, Marco di Michele Marisi, del Comitato festeggiamenti per i 150 anni della Soms e Filippo Pietrocola, anche lui tra gli organizzatori delle manifestazioni per celebrare l’importante traguardo del più antico sodalizio cittadino, a raccontare scopi, funzioni e storia del sodalizio.

"Questa iniziativa - spiegano gli organizzatori - rientra in quel progetto di apertura dell’associazione alla città, illustrato in più occasioni dal presidente Canci, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Durante la manifestazione, sarà consegnato a Mario Altieri, alunno del Liceo artistico, un assegno e un attestato di partecipazione al bando di concorso per la realizzazione del logo della Società Operaia in occasione dei suoi 150 anni".