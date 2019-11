Ultimo allenamento in vista delle amichevoli contro le altre rappresentative della regione Abruzzo, quello tenutosi ieri al comunale di Cupello. Nel pomeriggio sono scesi in campo 32 ragazzi per categoria- giovanissimi e allievi- guidati dai rispettivi allenatori. Alle 15:00 è stato il momento dei giovanissimi, guidati e visionati dai mister Andrea Pierotti e Saverio Tupone. Due tempi da quaranta minuti circa, questa la durata della partitella andata in scena e che ha visto giocare i ragazzi più talentuosi della provincia di Chieti. I ragazzi del 2000 hanno espresso tutte le proprie doti calcistiche oltre che ad un buon calcio. Dei trentadue giovanissimi, solo venti andranno a disputare le amichevoli in programma per il 22 gennaio a Casalincontrada.

Alle 17:00, poi, spazio agli allievi sotto la guida tecnica di mister Lauro Falciglia. Anche qui, dopo una prima parte di riscaldamento, i ragazzi del '99 hanno disputato una partitella di circa un’ora. Alle 18:00 si è concluso il lungo pomeriggio dedicato alle nuove leve del calcio abruzzese. In serata sul sito della federazione verranno pubblicati i nomi dei selezionati e la scelta per i mister non sarà facile, ma del resto solo venti potranno far parte della rosa. Per quanto riguarda le amichevoli in programma con le altre rappresentative provinciali, il 21 Gennaio saranno di scena gli allievi sempre a Casalincontrada. Un in bocca a lupo e sentiti complimenti a tutti i giovani talenti scesi in campo ieri.