I vandali tornano ad accanirsi contro le ringhiere di lungomare Cordella, a Vasto Marina. Nel mirino degli ignoti sono finite nelle ultime notti le vetrate della passeggiata rialzata, ai margini della centralissima piazza Rodi.

Presentate nel 2005, anno della ristrutturazione del lungomare, come antiproiettile e antisfondamento, le lastre in vetro, in realtà, non hanno resistito ai raid dei teppisti, che ogni anno a Vasto provocano danni per 150mila euro: a tanto ammonta, infatti, la cifra che nell'arco dei dodici mesi il Comune spende per riparazioni. Di recente è stata avviata una campagna di sensibilizzazione contro il vandalismo. Ma è evidente che non basta a frenare il fenomeno.