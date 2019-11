È il consigliere comunale di Progetto per Vasto, Andrea Bischia, a tornare nuovamente sulla questione dei bagni pubblici a Vasto, spesso chiusi e - quando nelle disponibilità del pubblico - prede di atti vandalici. Il consigliere di opposizione, in questa occasione, punta l'attenzione sui bagni del terminal bus di via dei Conti Ricci con i relativi disagi "per i tanti utenti che quotidianamente si servono della struttura, specie durante l'anno scolastico".

"La questione, che si trascina irrisolta di fatto dall'attivazione del terminal, più di un decennio fa, - ricorda Bischia - sta creando sempre più disagi agli utenti che per espletare i loro bisogni sono costretti a rivolgersi presso il bar antistante, ed è ovvio che nel momento in cui questo non viene concesso, per ovvii motivi, viene da sé che il luogo diventa un open wc, creando disagio ai passanti, ma anche degrado in una zona altamente trafficata, avendo scuole e piscina nonché cimitero nella zona circostante. Più volte è stato chiesto all'amministrazione comunale di dare risposta concreta al problema, ma fino ad ora nulla".

Inoltre, il consigliere di opposizione porta all'attenzione dell'amministrazione anche la situazione dei bagni pubblici al Belvedere Romani, nella zona del capolinea dei bus urbani, che "continuano testardamente a rimanere chiusi".

Per Bischia, "la sicurezza del luogo è inesistente, in quanto i mezzi vengono parcheggiati a ridosso delle pensiline e quindi degli utenti, e a distanza del tragico incidente di alcuni anni fa, dove venne investita una pensionata seduta in attesa che arrivasse il proprio autobus, nulla è stato pensato e fatto per mettere in sicurezza il luogo e quindi tutelare la incolumità dei passeggeri".

Problema a parte quello delle pensiline, "che durante la pioggia hanno poca capacità di riparare dall’acqua gli utenti in attesa".

La speranza del consigliere di opposizione è che a questo punto l'amministrazione si attivi "per dare decoro e tutelare un luogo molto frequentato specie durante l’anno scolastico".

"Si parlava tempo fa di un gruppo imprenditoriale che aveva presentato al sindaco di Vasto un progetto di adeguamento e di riqualificazione del Terminal Bus, - conclude Bischia - che fine ha fatto la proposta che prevedeva lo sfruttamento anche del piano interrato del Terminal con la costruzione di una palazzina nella quale avrebbero potuto trovare sistemazione uffici ed i servizi igienici pubblici al momento carenti all'interno dell'intera area?".