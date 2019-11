Al Polo Liceale Pàntini–Pudente proseguono le iniziative culturali sorte nell’ambito dell’orientamento. Il prossimo appuntamento è difatti previsto per il giorno, anzi la notte, del 16 gennaio dove dalle ore 21.00 alle 23.00 l’auditorium del Liceo Artistico di Via dei Conti Ricci, ospiterà la manifestazione legata alla Notte Nazionale del liceo classico che avrà luogo in tutta Italia contemporaneamente ed è aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, Presidente della delegazione AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) di Acireale (CT), si propone l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori della cultura umanistica, di sensibilizzare l’opinione pubblica e i mass-media. Ogni Liceo Classico organizzerà eventi culturali in modo autonomo: letture espressive, rappresentazioni teatrali, concerti, recitazioni.

A patrocinare l’evento vastese, oltre alla Preside dell’Istituto Pàntini –Pudente, la Dott.ssa Letizia Daniele, la sede AICC di Vasto “Verso Itaca” che, nella persona della Prof.ssa Anna Maria Scampoli, sua presidente, ha ampiamente collaborato alla manifestazione.

Il Liceo Classico di Vasto proporrà, a cura dei docenti, alunni ed ex-alunni, secondo la dettagliata scaletta fornita dalla Prof.ssa Grazia D’Auria: letture espressive “Amare o bene velle”, Itaca di Costantino Kavafis, drammatizzazioni (Sofocle, Antigone e Creonte, Discorso di Pericle di Tucidide); brani musicali eseguiti al pianoforte; canti; ed inoltre, a corroborare l’idea della scuola presente e parte attiva del territorio, i ragazzi presenteranno i mosaici delle Terme Romane di Histonium in power point, delle quali possono considerarsi, data la pluriennale collaborazione con il FAI, a pieno titolo i custodi. Le testimonianze degli alunni e degli ex alunni come Don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo Apostolo e il magistrato Dott. Luca Monteferrante , l’illustrazione del percorso e del piano di studi del Liceo Classico a cura delle docenti, si alterneranno con lietezza e ampio spessore nel corso della notte alla cultura dedicata .

Rosita Paganelli