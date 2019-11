Brutte notizie in casa Vasto Marina. Durante il match di ieri in trasferta a Francavilla con la squadra juniores, Cristopher D’Alessandro ha ricevuto un brutto infortunio alla caviglia destra e, al termine della gara vinta 2-0 dai casalinghi, è stato portato in ospedale. Dopo i primi accertamenti, la prognosi è stata: frattura del malleolo destro e si prospettano tempi di recupero superiori a cinquanta giorni. Questa mattina il giocatore biancorosso è stato operato dal primario dott. Di Prinzio e l’intervento è andato bene. Uno stop, quello di D’Alessandro, che complica la situazione in casa Vasto Marina proprio in vista del match di domenica contro il Cupello in trasferta.

Il presidente e la società ci hanno comunicato telefonicamente la propria vicinanza al giocatore, augurandogli una pronta guarigione, sperando di vederlo presto in campo. Su Christopher, classe 1995, la società ha puntato e punterà molto viste le sue qualità tecniche. “Siamo certi- ha dichiarato il presidente Cirulli- che tornerà più in forma di prima e lo speriamo vivamente soprattutto per lui”. Poco fa abbiamo contattato telefonicamente anche il giovane giocatore che ci ha confermato: "L'intervento è riuscito alla perfezione. Ora dovrò portare il gesso per venti giorni per poi starne fermo altri venti. Successivamente potrò iniziare a fare riabilitazione".