Durante il prossimo Consiglio comunale, che si riunirà con molta probabilità il prossimo 26 gennaio, dovrebbe trovare spazio anche l'ultima interrogazione del consigliere comunale indipendente Davide D'Alessandro, che ha protocollato un documento indirizzato al sindaco Luciano Lapenna e al presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, circa i ritardi nella riconsegna dei lavori di riqualificazione del mercato coperto di Santa Chiara.

"Appreso che i lavori da tempo in corso per il mercato coperto di piazza Santa Chiara e di via Tre Segni non sono ancora terminati" e "considerato che l'amministrazione ne aveva più volte garantita la fine per dicembre 2014", Davide D'Alessandro intende quindi interrogare il sindaco Lapenna, "affinché chiarisca quali sono stati gli eventuali impedimenti che non ne hanno consentito il termine e, se possibile, indichi entro quanto tempo può esservi la certezza della definitiva riconsegna da parte delle ditte interessate".