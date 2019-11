Prima sconfitta del 2015 per le ragazze della Pro Vasto che sul campo dell’ Asd Pescara calcio femminile vengono superate con il risultato di 4-1. Domenica la squadra di mister Di Martino e Gennaro Migliaccio erano passate in vantaggio al 32' del primo tempo grazie alla rete fulminea di Di Viesti. Un primo tempo giocato molto bene dalle biancorosse ma poi, nella ripresa, un calo mentale e fisico degli ospiti ha permesso alle pescaresi di rifarsi.

Il pareggio arriva al 46' e porta la firma di Primi. Portato il conto alla pari, le bianco blu raddoppiano e si portano in vantaggio al 62' grazie al gol di Di Battista. Non contente, le pescaresi siglano il tris dopo soli quattro minuti al 66' grazie al sigillo di Paolini. Infine al 74esimo è la Porcù ad infilare la palla del poker e del definitivo 4-1. Gara dai due volti quella delle vastesi: un primo tempo molto positivo, visto l’avversario affrontato, mentre nella ripresa le padroni di casa sono state più brave e lucide, meritando senza ombra di dubbio la vittoria. Un passo falso che non mette in dubbio la stagione delle biancorosse che ora dovranno rimettersi in carreggiata e preparare al meglio la sfida di domenica mattina contro contro l'Aquilana.