Si torna in campo dopo la sosta natalizia e l’All Games San Salvo c5 fa visita al Celtic Chieti del vastese Suriani, nel Palacus 2 di Chieti Scalo, in uno scontro diretto per rimanere aggrappati al gruppo di centro classifica e non essere risucchiati dalla zona play out. Ancora assente Ninni tra le fila biacazzurre; il sansalvese ha ripreso gli allenamenti in maniera blanda e si conta in un suo recupero tra una ventina giorni. Per i padroni di casa assenti Mammarella e Di Nardo per squalifica. Finisce 4-4 la disputa tra le due squadre.

La partita inizia con una fase di studio tra le due compagini. Entrambe cercano di fare il proprio gioco creando qualche scarna occasione da rete fino al decimo del primo tempo quando, complice un’errore su schema da calcio d’angolo, i padroni di casa sfruttano al meglio una ripartenza in superiorità numerica e trafiggono l’incolpevole Della Penna con uno sfortunatissimo tocco sotto misura di Perazzoli. D’Alonzo ed i suoi non ci stanno e reagiscono subito allo svantaggio agguantando il pareggio cinque minuti più tardi con un tiro da fuori area di Di Ghionno. La partita sembra accendersi e a farne le spese è proprio l’All Games che tra il 20esimo ed il 25esimo subisce due reti a causa di errori difensivi macroscopici ed inauditi. Fortunatamente c’è un Lanza in grande spolvero che, dopo aver chiamato il time out e fatto una strigliata ai suoi, entra in campo e crea scompiglio nella difesa avversaria realizzando anche un gol da cineteca che porta i suoi sul3 a2 quasi allo scadere della prima frazione.

La ripresa inizia come meglio non poteva per i sansalvesi che dopo 3 minuti acciuffano il pareggio grazie ad un’altra giocata di Lanza. I padroni di casa sembrano accusare il colpo e rischiano di soccombere sotto l’aggressività degli avversari, decisi a trovare la rete del vantaggio, ma si salvano grazie ad un paio di buoni interventi del proprio estremo difensore ed alla complicità del palo che ‘dice no’ prima a Di Ghionno e poi a Perazzoli. Ma la beffa arriva al 22esimo quando i chietini, dopo una buona azione manovrata, liberano al tiro dal limite Buccione e tornano in vantaggio. L’All Games cerca di reagire e si getta in avanti concedendo due grosse occasioni ai padroni di casa che potrebbero chiudere la partita prima con D’Alessio che spara alto sulla traversa e poi è bravissimo Della Penna ad impedire il secondo goal di Buccione e tenere a galla i suoi. A quattro minuti dal termine Lanza inserisce il portiere di movimento e, dopo un’occasione mancata, trova l’assist giusto per Di Nardo che, ben appostato sul secondo palo, pareggia l’incontro e chiude la contesa sul risultato definitivo di 4 a 4. Il risultato è giusto, probabilmente sono maggiori le occasioni avute dai ragazzi di Lanza, ma il Celtic ha da recriminare per non aver saputo gestire il vantaggio, subendo il pareggio nei minuti finali.

Troppi gli errori difensivi per D’Alonzo ed i suoi, a tratti imbarazzanti, ma buona la reazione avuta e la decisione mostrata nel cercare a tutti i costi quei punti che aiutano a smuovere la classifica ed a tenere lontano proprio il Celtic staccato di tre punti. Sabato alle 15 si torna a giocare in casa nella palestra di Via Verdi dove arriverà un ottimo Atletico Silvi che, dopo il pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Minerva Chieti, si piazza al quinto posto in classifica ed in piena lotta per la zona play off. Non sarà facile per l’All Games che conta molto sul fattore campo e sulla presenza del proprio pubblico, sempre presente e molto caloroso, per tornare a vincere ed acquistare fiducia, quella fiducia che non può mancare per continuare a lottare e sperare nella salvezza.