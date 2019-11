Per fortuna non ha creato grossi problemi al traffico il cedimento avvenuto sulla circonvallazione Histoniense, nei pressi dell'uscita sud, vicino Sant'Onofrio. Il coperchio del tombino sprofondato all'interno della fogna, infatti, si trova praticamente in mezzo alla strada, così le transenne predisposte dagli operai della Sasi hanno fatto da spartitraffico, ma la circolazione non è stata interrotta.

Da verificare le cause del cedimento del coperchio del tombino, nel frattempo una ditta di spurgo sta provvedendo alla bonifica della fogna, visto che i detriti del cedimento sono finiti al suo interno. Gli operai devono scendere a una profondità di otto metri e mezzo per eseguire tutte le operazioni di bonifica, prima di ripristinare la copertura.

Per fortuna, al momento del cedimento il tratto di strada era già in sicurezza e nessun mezzo in transito ha riportato danni.