Sono aperte le iscrizioni per il corso da bagnino di salvataggio, organizzato dalla sezione di Vasto Marina della Società Nazionale di Salvamento; il corso prevede anche la preparazione alle pratiche di rianimazione Bls-Aed, con utilizzo del defibrillatore.

Il primo corso del 2015 si terrà presso la sede di piazza Fiume, a Vasto Marina, con inizio presumibilmente per metà mese. Gli attestati conseguiti durante i corsi della Società Nazionale di Salvamento sono validi in tutta Europa e fanno conseguire crediti formativi. I corsi danno la possibilità di lavorare in acque interne (come le piscine) ed esterne (come il mare).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Fernando al 360-365431 o Paolo al 328-1078754.