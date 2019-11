Un concerto all'insegna della pace e della solidarietà con le vittime del sanguinoso assalto alla redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo quello che si è tenuto domenica scorsa a San Salvo, presso la palestra di via Verdi. Ad esibirsi, davanti a una platea di oltre duecento persone, tra cui diversi sindaci del comprensorio, i musicisti dell'orchestra giovanile "Musica in crescendo", che sono riusciti a creare un’atmosfera magica e molto coinvolgente. Per Amministrazione comunale di San Salvo erano presenti l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini e il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano.

"Oggi è una giornata particolare – ha sottolineato nel suo indirizzo di saluto il sindaco Tiziana Magnacca, assente per l’influenza – con la Marcia della pace di Parigi dove si è sfilato contro il terrorismo e per il diritto alla libertà di espressione. Ritengo doveroso dedicare questo concerto tanto atteso a tutte le vittime della follia omicida, che questi ultimi giorni ha attraversato la Francia".

Con la direzione del maestro Simone Genuini sono stati eseguiti brani di Beethoven, Haendel, Monteverdi, Faurè, Sostakovic, Debussy, una suite di musiche di film di Walt Disney, Brahms e Purcell.

A margine dell'evento, l’assessore Travaglini e il presidente Spadano hanno ringraziato tutti i musicisti che si esibiscono nel nome della città di San Salvo e hanno espresso un ringraziamento particolare a tutti i componenti dell’associazione “Musica in… crescendo” per il lavoro svolto anche la scorsa estate con il primo Festival alternativo sull’uso sociale delle arti, che vi hanno visto grandi protagonisti con progetti di formazione e inclusione sociale con nostra città capace di saper accogliere musicisti provenienti da diversi paesi europei. Al maestro Genunini a nome dell’Amministrazione comunale è stata consegnata una targa ricordo ribadendo che con grande professionalità educa i giovani di San Salvo alla cultura e alla passione per la musica.

Con la consegna di una rosa ai volontari della Protezione civile Valtrigno, invece, il ringraziamento dell’associazione e dei giovani orchestrali per l’intervento di soccorso a Capracotta con il coordinamento della Prefettura di Chieti e di Isernia.