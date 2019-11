Vincono per la settima volta in stagione gli Amici del Basket San Salvo e lo fanno a Torre dei Passeri contro il fanalino di coda del campionato, la Torre Spes in un match tutt’altro che dal finale scontato. Non sono bastati i quattro quarti regolamentari per decidere la vincitrice e, alla fine del primo Overtime, i sansalvesi hanno chiuso il quattordicesimo capitolo del campionato finendo avanti 72-68.

I primi dieci minuti della partita portano la firma nelle realizzazioni in attacco di Pasquini (10 punti in 10 minuti) ai quali rispondono Mercurio e Di Girorgio Luca. Così la prima frazione di gioco termina con gli ospiti con un possesso di vantaggio a proprio favore(21-23). Dalla pausa breve tornano in campo le due squadre ripetendo quanto sino a quel momento visto, con la variante causata dal negativo contributo a rimbalzo- soprattutto in difesa - dei ragazzi di coach Patricelli. Comunque si va negli spogliatoi con la Torres Spess avanti (39-38).

Terzo quarto che porta con se le firme a canestro di Borromeo (14 punti a fine partita), Di Blasio (15pnt), Pasquini (16) per i

bianco blu e di Mercurio (15pnt) e fratelli Di Giorgio (36 pnt in due) per i torresi. Il tabellone segna 51-53 all’inizio dell’ultima frazione. Ultimi dieci minuti della partita caratterizzati dalle alte percentuali al tiro di L. Di Giorgio e di Mercurio (3/4 per entrambi). E' San Salvo però a dimostrare di avere il fattore rimbalzi ancora una volta a proprio favore e lo utilizza garantendosi secondi tiri in attacco. Ultimo giro di orologio fatto di triple. A dare il via alla sfida Luca Di Giorgio, seguito da Borromeo. Mancano trenta secondi alla fine ed il tabellone dice 61-61. La Torre Spes ha tra le mani il potenziale possesso della vittoria. A convincere di questo i padroni di casa sono i tre punto di Forcucci. È praticamente finita, se non che Borromeo fallisce il primo tentativo per il pareggio e poi, servito dal rimbalzo conquistato dai suoi, non sbaglia. Si va ai tempi supplementari e gli Amici del Basket San Salvo si aggiudicano la partita chiudendo il definitivo 68-72, nonostante le percentuali non brillanti dalla lunetta. Secondo successo consecutivo per i ragazzi di coach Linda Ialacci e quarto posto conquistato con 14 punti in classifica insieme al Basket Ball Teramo e al Nova Campli Basket. Prossimo appuntamento in casa per Celenza e compagni con la sfida contro il Basket Centro Sulmona.

Negli altri campi perde ancora il Penta Basket Teramo nel derby con i cugini del Basketball Teramo di sei lunghezze 65-71. Perde anche la Nova Basket Campli con il Nuovo Basket Aquilano 89-75). L’Airino Termoli continua a fare il suo campionato solitario battendo 73 a 46 l’Ennebicì Campobasso.Dopo la sconfitta della scorsa settimana, torna a vincere il Magic Basket Chieti con i vicini del Chieti Basket 67-49.

Tabellini

Torre Spes: Bellantuono 1, Radocchia 4, Di Giorgio L. 15, Mercurio 15, Di Giorgio D. 21, Forcucci 8, Di Rocco , Stjepanovic 2, Cordesco , Gelsomini NE, Pesce NE. All. Patricelli

Amici Del Basket San Salvo: Tenishi 2, Pappacena 7, Biasone 6, Di Blasio 15, Koshena E. NE, Pasquini 16, Assogna 7, Borromeo 14, Celenza 3, Koshena S. NE. All. Ialacci

Parziali: 21-23, 39-38, 51-53, 64-64