Abitazione a fuoco nel pomeriggio a Fresagrandinaria. L'incendio, partito dal caminetto acceso, si è propagato al resto dell'abitazione, creando non pochi danni. Attimi di apprensione in paese, in particolare per la proprietaria dell'abitazione, molto spaventata alla vista delle fiamme e dal fumo che, in poco tempo, avevano invaso i locali della casa. La donna si trovava a casa della figlia quando le è stato comunicato che la sua abitazione stava andando a fuoco. Subito si è recata sul posto e c'è voluta la tenacia di alcuni vicini per impedirle di entrare nelle stanze invase dalle fiamme.

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto a spegnere il rogo che si era esteso ai diversi livelli della casa e a mettere in sicurezza l'area. L'abitazione è stata dichiarata inagibile poichè le travi di legno che sorreggono i solai a causa del rogo potrebbero cedere da un momento all'altro.