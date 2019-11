Un altro weekend a ‘bocca asciutta’ perla TCM Group B.T.S. San Salvo che a Teramo riceve la terza sconfitta stagionale, perdendo 3-1. Senza De Felice e con un Colamarino sotto tono, i sansalvesi partono male e ne approfittano i teramani per chiudere avanti il primo set (25-15). Seconda frazione di gioco che mette i conti alla pari tra le due avversarie, perché infatti i ragazzi di mister Di Cesare riescono stavolta a portarsi in vantaggio e poi a conquistare il secondo set (15-25). Ma sarà l’unico che gli ospiti riusciranno a vincere, perché infatti sia il terzo (25-21) che il quarto set (25-18) andranno a favore della Teramo Volley.

Troppi errori commessi soprattutto dagli opposti, ai quali va ad aggiungersi un periodo di squadra negativo, fanno sì che ora, guardando la classifica, il San Salvo scende al quarto posto a quota 14 punti. Prima di queste tre sconfitte, la BtsGroup era salda al primo posto, mentre ora è stata scavalcata da Pescara, Chieti e Venafro, rispettivamente prima, seconda e terza del girone. In ottica playoff – dove contano molto gli scontri diretti come già già detto- bisogna tornare subito alla vittoria e per farlo San Salvo deve ripetere le prestazione fatte nella prima metà del campionato, oltre che a ritrovare quella sicurezza in attacco garantita sino ad un certo punto della stagione da Colamarino. Prossima settimana altra trasferta e ‘gara della verità’ o del ‘riscatto’, come la si voglia chiamare, in casa del Venafro.