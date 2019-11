Nella seconda giornata della Coppa Abruzzo,la Vastese Calcioa 5 riesce a fare suo il match casalingo, imponendosi sul Futsal Casalbordino 3 a2. Match equilibrato tra le due squadre, deciso dalla rete di Spadaccini nel finale - con un tocco sulla linea di porta di Ruggiero.

La partita. Iniziano spenti i padroni di casa che fanno fatica a servire Cocchini e con Sputore chiamato in causa più volte a difendere la propria porta. Con i giallorossi più incisivi, al 15esimo il risultato si sblocca grazie alla rete di Molisani. Se pur in difficoltà, i padroni di casa vanno vicino al pareggio con Cocchini, ma la palla sul suo tiro finisce sopra la traversa. Successivamente D’Adamo fa tutto bene, dribbla due difensori avversari ma poi, nel momento del tiro, la palla gli si perde trai piedi e nulla di fatto per i biancorossi, Fa il suo ingresso in campo Spadaccini che ha subito la possibilità di segnare, ma Barbetta li dice no ( buona prova del portiere del Futsal Casalbordino). Al ventunesimo ‘bomber’ Cocchini ci riprova, ma l’esito è ancora negativo e la sfera sfiora il palo uscendo sul fondo. Al ventiseiesimo Sputore salva i suoi dalla seconda rete allungandosi con i pedi e mandando la palla in corner sul tiro di Sallese. Al 29esimo Cocchini trova la marcia giusta per siglare il pareggio. L’attaccante vastese dribbla parte delll’intera difesa avversaria, compreso l’ultimo difensore che stavolta non può fare nulla e a porta vuota il numero nove segna l’1-1. Duplice fischio e squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa subito un’azione buona per i vastesi con Cocchini che, spalle alla porta, si gira bene, tira tentando il pallonetto ma Barbetta intuisce e smanaccia in angolo. L’azione successiva vede protagonista ancora una volta l’attaccante vastese che a tu per tu con il portiere non finalizza. A sprecare non sonon solo i padroni di casa, infatti dall’altra parte del campo in contropiede due contro uno gli ospiti si mangiano il goal del potenziale pareggio. Al sedicesimo della seconda frazione Sputore salva i suoi compagni con un intervento deciso; in attacco per i vastesi, nella stessa azione, l’appena entrato Ruggiero carica un destro potentissimo che va oltre le mani di Barbetta e finisce in rete (2-1). Passano due minuti e Casalbordino ristabilisce il pareggio su una punizione. La difesa biancorossa si concentra troppo sul tiratore e lascia libero Verini che deve solo calciare. 2-2 a dieci minuti dalla fine.La Vastese non ci sta, così come il Casalbrodino: entrambe cercano in tutti i modi di passare il vantaggio. Ma il più fortunato tra tutti è Spadaccini che scarica una sassata in porta e sulla linea (forse poco oltre) Ruggiero la tocca quando ormai il goal è fatto. Rete del 3-2 che sentenzia e regala la vittoria ai casalingi. Il Casalbordino nel finale spende le ultime energie per agguantare il pareggio, ma il triplice fischio dell’arbitro fa segno a tutti che può bastare. Passano i vastesi che conquistano la prima vittoria di Coppa Abruzzo dopo il pareggio collezionato a San Vito. Buona prova per entrambe le squadre. Nei primi minuti i vastesi un po’ sotto tono, ma poi tutto sommato una vittoria meritata. Non si sono per niente risparmiati i giallorossi che sino all’ultimo hanno sfiorato il pareggio. Protagonisti indiscussi della partita entrambi i portieri che hanno difeso la propria porta in maniere eccellente.

Formazioni

Vastese Calcio a 5: Sputore, Di Totto, Bozzelli, Spadaccini, Cassone, Scafetta, Valentini, Cocchini, Ruggero, Travaglini, D’Adamo, Romagnoli; allenatore Porfilio Giampaolo

ASD Futsal Casalbordino: Barbetta, Moretti, Cavuto, D’Amario, Molisani, Sallese, Spagnoli, Travaglini, Turco, Verini.