Con la qualificazione ai playoff ormai in cassaforte la BCC San Gabriele si concede il lusso di una battuta d'arresto nella prima gara ufficiale del 2015. La squadra allenata da Ettore Marcovecchio cede in casa dell'Italiangas Termoli perdendo per 3-1. Le vastesi giocano bene solo nel primo set, vinto 25-22. Poi salgono in cattedra le padrone di casa che approfittano dei tanti errori delle vastesi e riescono a prendere fiducia per conquistare i 3 set che valgono la vittoria con i parziali di 25-21/25-17/25-13.

Per le termolesi è una vittoria che rialza il morale ma non serve a risalire la china verso la zona playoff. Per le vastesi arriva comunque la matematica certezza dell'accesso ai playoff, visto che l'Orsogna è lontana 12 punti e mancano appena 3 giornate alla fine della stagione regolare. L'obiettivo minimo di stagione, la permanenza tranquilla nella categoria, è quindi raggiunto. Per le vastesi ci saranno altre tre sfide, cominciando dalla prossima in casa con il Campobasso, e poi l'inizio dei playoff per provare ad arrivare il più avanti possibile.

La classifica

26 BCC San Gabriele

25 Sambuco Volley

25 Pallavolo Teatina

17 Volley Ball Lanciano

14 Virtus Orsogna

14 Nuova Pallavolo Campobasso

11 Italiangas Termoli

0 Costruzioni Papa Altino