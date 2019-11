Altro weekand soddisfacente per i ragazzi di mister Gallicchio. Ad Alba Adriatica l'U.S. Salvo conquista la decima vittoria stagionale battendo i padroni di casa 2-1. I primi ad andare in goal sono i bianco blu con Marinelli al 27esimo. Dieci minuti più tardi Di Massimo dal dischetto non fallisce e porta i suoi sul pari. Nel secondo tempo partita un pò spenta. I sansalvesi riescono a tornare in vantaggio grazie ancora a Marinelli- in goal dopo due mesi di astinenza (non segnava dal 16 Novembre).

Il cammino dei sansalvesi si fa ora sempre più concreto e chiaro: conquistare i playoff. La prossima settimana sarà la volta della Vastese Calcio, oggi uscita sconfitta dal match casalingo contro l'Acqua e Sapone, che giungerà al comunale di Cupello sicuramente motivata e in cerca di tre punti per uscire dalla crisi. La compagine sansalvese sta disputando un'ottima stagione e nelle prossime gare si capirà ancora meglio dove può arrivare questa squadra.

Tutti i risultati della 20esima giornata

Alba Adriatica- San Salvo 1-2

Avezzano- Sulmona 1-2

Cupello - Martinsicuro 4-1

Miglianico - Francavilla 1-1

Montorio 88 - Pineto 0-0

RC Angolana -Paterno 2-2

Torrese – Vasto Marina 2-1

Vastese 1902 – Acqua&Sapone 2-2



La classifica aggiornata

Paterno 43

Francavilla 38

Avezzano 37

Renato Curi Angolana 35

S.Salvo 32

Pineto Calcio 32

Torrese 30

Martinsicuro 28

Cupello Calcio 26

Capistrello 24

Montorio 23

Vastese Calcio 22

Miglianico 22

Acquaesapone 18

Alba Adriatica 13

Vasto Marina 13

Sulmona Calcio 6