Domenica 11 gennaio, ventesima giornata nel campionato di Eccellenza abruzzese. Con la classifica ancora molto corta che vede il Paterno capolista, in campo la Vastese Calcio1902 all’Aragona nella prima partita di mister Vecchioti che, dopo l’esonero di Precali, è chiamato a mettere ordine e cercare di fare punti contro l’Acqua e sapone. Tra le fila vastesi tornano D’Ambrosio e Giuliano- lo scorso turno squalificati- e Soria, che in settimana aveva riscontrato un piccolo problemino fisico, domenica ci sarà con ogni probabilità. Ultimo allenamento in vista della sfida di domani questa mattina per i biancorossi che ora più che mai dovranno rialzare la china e ingranare la marcia verso una risalita verso posti più sicuri della classifica.

La partita del riscatto anche per il Cupello Calcio che, dopo la sconfitta della settimana scorsa con l’U.S San Salvo (2-1) cerca il successo casalingo contro Martinsicuro. Quest’ultima, settima in classifica, può contare sul grande contributo realizzativo sin’ora messo in gioco da A. Rosa (12 reti) cercando di centrare il nono successo stagionale. Per il Vasto Marina una trasferta in casa della Torrese per raccogliere i primi frutti degli innesti del mercato. Ieri, dopo l’arrivo di Alfredo Di Capua della settimana scorsa, del difensore Felice e del centrocampista arretrato Francesco Direttore, la società fa sapere di aver acquistato in ottica juniores Ivan Montesanto (ex Parmanval- Palermo). Inoltre per il prossimo weekend arriverà una punta da affiancare a Torres il cui nome non è stato ancora fatto. I giallorossi della Torrese hanno all’attivo 28 goal (9 realizzati da Pigliacelli), a fronte dei 24 subiti, con 8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte sin’ora collezionate. Non una partita di certo facile sulla carta, ma fondamentale in ottica salvezza (viste le sfide sugli altri campi). Anche l’U.S. San Salvo sarà di scena in trasferta, ma contro il fanalino di coda dell’Alba Adriatica. I bianco blu inseguono il decimo successo e siedono al sesto gradino della classifica- molto vicini a raggiungere un posto nei playoff. Insomma, quattro squadre del territorio impegnate domenica e chiamate a far bene.