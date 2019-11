Ve li avevamo presentati qualche settimana fa con l’uscita del loro videoclip ‘Il computeretto’(leggi l'artcolo e guarda il video) e tornano a far parlare di sé ‘I coniugi Orsini’, band che mischia al Rock, al Desert Rock, all’Elettronica e al Progressive, sfumature di Folk&Combat Rock e Skiffle. Ieri protagonisti indiscussi di una serata musicale accompagnata da una buona presenza di pubblico giunto al Vico degli Artisti di Vasto. La band si è presentata nel locale vastese offrendo un repertorio vario e per nulla scontato, con la partecipazione del violinista Domenico Mancini. Per primavera 2015 uscirà il loro nuovo album ‘Nozze di Piombo’ che non vediamo l’ora di ascoltare.

Dall’amicizia e convivenza ai tempi dell’Università tra Marco Bassi (pianista) e Luca Orsini (cantautore) nasce un gruppo al quale poi si uniranno Vincenzo Marcone Sciarroni e Davide Marcone. È il 2001- data d’inizio del sodalizio- e la creatività del cantautore sui generis Luca Orsini, affiancata alla professionalità e cultura musicale di Marco Bassi, al ritmo latino di Davide Marcone- per gli amici ‘La Fuente del Ritmo’- e al suono della chitarra del marchigiano Vincenzo Marronne Sciarroni- ultimo arrivo nella band- permette ai ‘Coniugi’ di creare una musica molto variegata che forse non andrebbe etichettata sotto un’unica categoria. Sì, perché la band ‘marchigiana-abruzzese’ oltre a richiamare le fondamenta del Rock, utilizza le sonorità proprie dell’Elettronica ed introduce quella, che forse, è la caratteristica più entusiasmante ovvero la presenza di tonalità musicali che richiamano al blues, al jazz, al country e al folk proprie del genere Skiffle. Il tutto, quindi, rende le loro performance movimentate e per niente scontate. A questa dose musicale ne va aggiunta una di simpatia e sfacciataggine per creare una miscela scoppiettante. Il gruppo è attualmente in concorso per le selezioni del 24 Maggio del Puglia Sounds/Mambo Stage al Teatro Kismet Opera di Bari- valide per partecipare allo Sziget Festival di Budapest (uno dei festival più rinnomati d’Europa).