È prevista per domenica 11 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, nei plessi del Liceo Artistico, Classico, Economico-Sociale, Linguistico e delle Scienze Umane di Vasto la prima delle due giornate destinate all’orientamento. Ad accogliere i visitatori saranno i docenti e gli studenti che illustreranno il funzionamento dei vari indirizzi scolastici, mostreranno gli ambienti e presenteranno le innumerevoli attività previste nel corso del mese. Laboratori specifici delle materie d’indirizzo e progetti di continuità con le scuole medie della città e del circondario vastese prenderanno avvio nei prossimi giorni. Sono previsti, infatti, laboratori pomeridiani e incontri serali, come la Notte Nazionale del Liceo Classico. Per ulteriori informazione e per tenersi aggiornati sulle attività in calendario è possibile consultare il sito web del Polo liceale (clicca qui), contattare il numero di telefono 0873-366899.

La seconda giornata di orientamento è invece in programma per il primo febbraio.