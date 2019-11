"Vorrei arrivare a vestire in maniera ufficiale e duratura la maglia azzurra". Questo diceva Jessica Cravero, giovane e talentuosa calciatrice dell'Audax Palmoli, nell'intervista dello scorso 5 novembre (l'articolo). Un percorso certamente in ascesa il suo, con il campionato di serie B con le Panthers che le sta facendo prendere le misure con il calcio che conta, tanto da farle guadagnare una nuova chiamata in azzurro. La Cravero era stato già selezionata nell'under 17 di mister Enrico Sbardella per prendere parte al ritiro di inizio settembre a Norcia con tanto di doppia amichevole con le pari età della Svezia.

Ed ora tornerà a vestirsi d'azzurro in occasione dello stage che si terrà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, la "casa" della Nazionale italiana. Sbardella ha chiamato ben 64 calciatrici under 17, divise in quattro squadre (Jessica Cravero è in quella verde), che si sfideranno in una sorta di mini torneo dal 19 al 22 gennaio prossimi. Grande gioia in casa Audax alla notizia della convocazione azzurra della numero 11 di casa. Nella sfida di campionato contro la capolista Acese la Cravero avrà certamente uno stimolo in più per dare il massimo e far bene, così da presentarsi al top a Coverciano e convincere i tecnici azzurri a puntare su di lei anche per il futuro.