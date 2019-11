ore 9,45 - Allarme rientrato, i controlli hanno dato esito negativo.

La prima notizia - Attimi di apprensione questa mattina in via Sant'Anna, dove alcuni residenti hanno lanciato l'allarme per una presunta fuga di gas.

Sul posto sono immediatamente scattati i controlli degli operatori della 2i Rete Gas, con il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Vasto, per mettere in sicurezza la zona, che è stata isolata.

Certosino il lavoro degli operatori della società che gestisce la fornitura di gas, che stanno controllando ogni contatore, casa per casa.

Per fortuna, le ricerche stanno dando risultato negativo ma i controlli sono ancora in corso. La situazione è comunque sotto controllo e non si rilevano pericoli per le persone.