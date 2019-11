È finito con un arresto l'ennesimo tentativo di furto in appartamento a Vasto. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa nella traversa interna di via San Michele. Erano circa le 14.30 quando due stranieri si sono introdotti in un appartamento, cercando di mettere a segno il loro furto. Con l'ausilio di un trapano volevano portare via la cassaforte ma i loro piani crimonosi sono andati a monte quando il proprietario dell'appartamento ha fatto rientro nello stabile insieme ad un suo familiare, allertati da una condomina che aveva sentito i rumori sospetti.

I malviventi hanno tentato la fuga ed uno dei due è riuscito a far perdere le sue tracce. L'altro, invece, è stato raggiunto dal proprietario dell'abitazione mentre tentava di scavalcare la recinzione che separa via San Michele da via delle Gardenie. Il ladro è rimasto così bloccato sulla rete di recinzione, nonostante avesse un coltello con sè e avesse tentato di divincolarsi afferrando lo specchietto retrovisore di un furgone parcheggiato dall'altro lato della strada. Scattato l'allarme sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, con i carabinieri della Compagnia di Vasto che hanno acciuffato il ladro e lo hanno tratto in arresto. Ieri mattina il processo presso il Tribunale di Vasto con il giudice che ha condannato lo straniero a 10 mesi di carcere, pena sospesa, e il pagamento di una sanzione. L'uomo è stato rimesso in libertà.