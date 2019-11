Finalmente riusciranno ad esibirsi per il concerto conclusivo dello stage svoltosi a Capracotta a fine anno i ragazzi dell'orchestra giovanile "Musica in Crescendo". Quello che doveva essere il concerto di Capodanno, dopo i due rinvii a causa della neve si terrà infatti domenica 11 gennaio alle ore 18, nella palestra di via Verdi a San Salvo.

Il concerto concluderà il lavoro di formazione svolto nel corso dello stage a Capracotta, coordinato dal maestro Simone Genuini.

Il programma prevede l’esecuzione di brani del repertorio del Settecento fino a Debussy passando musica per suoni più vicini alla realtà giovanile con le colonne sonore dei film di Walt Disney.

A esibirsi giovani artisti: il più piccolo ha 8 anni e suonerà il violoncello, mentre i più grandi hanno compiuto 20 anni. Gran parte dell’orchestra è formata da artisti locali; in particolare la sezione fiati è composta solo da musicisti di San Salvo.