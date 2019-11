Ripartire nel nuovo anno così come si è concluso quello passato. Questo l'imperativo in casa BCC Vasto Basket in preparazione alla sfida di domenica sera alle 18 al PalaBCC. Nella prima partita del 2015, la prima del girone di ritorno, arriverà a Vasto il Planet Catanzaro, formazione galvanizzata dall'ultima vittoria casalinga contro la forte Nuova Aquila Palermo. Ma il morale di Ierbs e compagni non è da meno vista la convincente prova che ha portato alla vittoria contro Taranto nel match di fine anno. Se è vero che ai pugliesi mancavano due pedine fondamentali è altrettanto vero che gli uomini di coach Di Salvatore hanno saputo interpretare al meglio la partita, riuscendo a ricucire lo svantaggio iniziale e incrementando il vantaggio con il passare dei minuti.

Quelli conquistati nella 13ª giornata sono stati due punti fondamentali in chiave salvezza. Ora l'ultimo posto, occupato dal Francavilla, è distante 6 punti. La stessa soglia che separa i biancorossi dall'ultimo posto buono per i playoff. Coach Di Salvatore, come da inizia stagione, predica calma, con la consapevolezza della difficoltà di questa stagione. L'obiettivo principale resta quello della permanenza in categoria, dopo il ridimensionamento avviato in estate dettato dalla sostenibilità economica. Lo sguardo è rivolto già al prossimo anno, quando la serie B con tutta probabilità sarà il terzo campionato nazionale e le norme prevederanno la possibilità di tesserare due stranieri. In ogni caso, a partire da domenica prossima ci saranno altre 13 sfide da giocare, con alcuni match interessanti al PalaBCC, per provare a raccogliere più punti possibili e vedere alla fine della stagione cosa succederà.

La 14ª giornata

Il Globo Isernia - Geofarma Mola

Soavegel Francavilla - BCC Agropoli

Amatori Pescara - Nuova Pall. Monteroni

BCC Vasto Basket - Planet Catanzaro

Nuova Aquila Palermo - Ambrosia Bisceglie

Duesse Martina - Romano Group Venafro

S.Michele Maddaloni - Casa Euro Taranto

La classifica

26 BCC Agropoli

20 Nuova Aquila Palermo

20 Amatori Pescara

18 Ambrosia Bisceglie

16 Nuova Pall. Monteroni

14 Duesse Martina Franca

14 S.Michele Maddaloni

14 Planet Catanzaro

10 Geofarma Mola

10 Casa Euro Taranto

8 BCC Vasto Basket

6 Romano Group Venafro

4 Il Globo Isernia

2 Soavegel Francavilla