E’ importante iniziare proprio dalle parole chiave “reinserimento, formazione, nuove opportunità” per capire sino in fondo di quanto si sta realizzando nella Casa Circondariale di Vasto. Nell’istituto è in corso di realizzazione un progetto formativo, sperimentato già nel precedente anno e con lusinghieri risultati. Fortemente favorito dal Direttore dell’Istituto dott. Massimo Di Rienzo e dall’Area Area Educativa e dall’ Area Amministrativo Contabile.

Lo stesso Direttore in virtù di quanto realizzato in passato ha voluto dare continuità a questo tipo di progettualità che scommette decisamente sulle azioni di recupero e reinserimento, destinate a categorie e soggetti svantaggiati quali gli internati. Argomentare su questa tipologia di interventi e farne capire le finalità e gli obiettivi, a volte è esercizio complicato se non complesso, perché si rischia di sfociare in quella falsa retorica o nello scontato, nel già sentito.

Per il progetto Proserpina questo rischio non lo si è, sino ad ora, registrato anzi lo stesso sta coinvolgendo un po’ tutto l’ambiente della casa di lavoro di Vasto e questo non solo per gli obiettivi e finalità, ma soprattutto per gli effetti che lo stesso sta avendo sui destinatari diretti. Il racconto non può che essere scritto a quattro mani e dunque sono stati i destinatari stessi a darci una chiave di lettura molto particolare, la scelta ci ha convinto e per questo che si è scelto di partire dalle “persone”, da quelle persone che, pur avendo commesso degli errori, hanno deciso di volersi rimettere in gioco ed accettando una proposta di formazione pur consapevoli di dover rivedere i propri atteggiamenti ed il proprio vissuto nonché di “partecipare attivamente” al progetto garantendo, allo stesso, condivisione attenzione e fattiva collaborazione. La scena è pienamente occupata da una strategia di condivisione di obiettivi, da un puntuale rispetto dei ruoli e da una grande voglia di dimostrare che l’investimento nella conoscenza e nelle abilità sono la giusta chiave per approcciare in maniera diversa al reinserimento sociale di ognuno di questi destinatari.

Raccontare di un gruppo molto eterogeneo che vuole conoscere, sapere, approfondire di sicurezza alimentare, della qualità del cibo, delle modalità di trasformazione dei prodotti, di sicurezza sul lavoro e strategie di marketing è motivo di grande soddisfazione ma anche di stimolo perché per far durare “l’incantesimo” è importante poter dare continuità al progetto, renderlo sostenibile e consentire ad un numero sempre più alto di destinatari di godere dei benefici della formazione.

Nel piccolo laboratorio della casa dilavoro un gruppo complesso ed eterogeneo sta cimentandosi con i processi di trasformazione di frutta, peperoncini, ortaggi di varia natura o apprendendo tecniche particolari come l’essiccazione….questo è uno degli aspetti positivi di Proserpina come importanti sono le metodologie poste in essere dalla Dr.ssa Antonella Baccari che è stata capace di generare grande relazione all’interno del gruppo stesso. Proprio questa scelta metodologica e comportamentale stanno facendo sì che da ognuno dei partecipanti venga il giusto contributo e livello di interazione.

La formazione quale strumento eccezionale per attivare importanti processi partecipativi, ma l’aver scommesso sulla “pratica” sul “fare per davvero le cose ”si è rivelata la ricetta vincente che ha sgombrato i comprensibili scetticismi e le scontate perplessità di chi non aveva mai approcciato con simili tematiche. Ci piace pensare di aver aperto una strada una opportunità a cui occorre dare continuità e magari immaginare ad un progetto di sistema che porti la casa lavoro di Vasto e divenire una buona pratica anche per altre realtà similari.

Il progetto di costruire “un laboratorio permanente sulla trasformazione e sicurezza alimentare” è più vicino di quanto si pensi e questo grazie al contributo di tutti coloro che hanno e stanno scommettendo sul progetto Proserpina. Un grazie particolare al Dottor Roberto Furlotti per la sua esperienza e capacità formativa. Un ringraziamento all’ Amministrazione Penitenziaria di Vasto, iniziando dal Personale di Polizia Penitenziaria, comandante di Reparto in primis, per la collaborazione e comprensione. Un riconoscimento particolare Al Capo Area Educativa F.G.P. Lucio Di Blasio, che all’interno del progetto svolge il determinante ruolo di coordinamento ed al quale va tutto l’apprezzamento dei ragazzi che desiderano in tal modo esprimere particolare gratitudine per la spiccata professionalità.

Benevolenza al Direttore dell’Istituto dott. Massimo Di Rienzo al quale va il plauso di tutti perché non solo permette la realizzazione di talune iniziative, promuovendo percorsi di cambiamento tesi al reinserimento del condannato, ma anche perché crede, come per ogni progetto, come questi rivestano un proprio ruolo centrale nel trattamento rieducativo. Grazie di cuore.

Dr.ssa Antonella Baccari- Docente del Corso

Gli allievi del Corso