È stato ncessario il trasferimento al San Pio da Pietrelcina di Vasto per la donna che questa mattina, verso mezzogiorno, è stata investita mentre attraversava la strada. L

E' accaduto in via Vittorio Veneto, all'altezza dell'incrocio con via IV Novembre, sulle strisce pedonali. Secondo una ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale la donna sarebbe stata stata colpita da una Fiat Cubo che si immetteva nella strada principale proveniente da Largo De Litiis. Dalle prime testimonianze raccolte sul posto sembrava che la donna si fosse spaventata alla vista dell'auto e avesse perso l'equilibrio. La vettura ha arrestato la sua marcia e alla ferita sono stati prestati i primi soccorsi.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che hanno chiuso il tratto di strada interessato e l'ambulanza del 118 che ha immobilizzato la donna e l'ha trasportata al San Pio da Pietrelcina di Vasto. La donna, in evidente stato di agitazione per quanto accaduto, ha anche perso i sensi per qualche istante durante le operazioni di soccorso. Dopo i rilievi del caso il traffico veicolare, deviato verso corso Italia per molti minuti, è tornato alla normalità.