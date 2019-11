Un nuovo incidente stradale coinvolge un altro giovane vastese in sella alla sua moto a meno di 48 ore di distanza dal tragico episodio avvenuto in via del Porto due sere fa.

Attorno alle 13, il ragazzo, A.L. le sue iniziali, stava percorrendo in salita il viadotto Histonium quando, all'altezza del semaforo a chiamata all'incrocio con via Nasci, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, una Yamaha M1, cadendo pesantemente a terra e scivolando per diversi metri sull'asfalto.

La moto ha continuato la sua corsa, finendo quasi a 200 metri di distanza e fermandosi poco prima della rotatoria all'incrocio con via dei Conti Ricci. Fortuna ha voluto che nessuno, veicolo, moto o pedoni, venisse colpito dalla pesante moto lanciata come un proiettile sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che in ambulanza hanno trasportato il ferito all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Due pattuglie della Polizia Municipale, intervenute prontamente sul posto, hanno evitato che la moto, ferma al centro della carreggiata, potesse creare pericolo alla circolazione.