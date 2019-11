Si è conclusa nella serata di martedì 6 gennaio, con le premiazioni, la seconda edizione della Mostra Presepiale di San Salvo; insieme agli organizzatori dell'associazione Amici del Presepe, Francesco Rana, Michele Daniele e Nicola Besca, anche l'assessore alla Cultura, Giovanni Artese, e l'assessore alle Politiche Sociali, Maria Travaglini, i quali hanno premiato i partecipanti con i relativi attestati, che sono andati ad Andrea Martino, Vladimira Di Lello, Cinzia Di Stefano, Centro Il Mosaico, Mario Comparelli, Emilio Santoro, Domenico Scopa, Fernanda Ciurla, don Vincenzo Giorgio, Piedigrosso e Delle Donne, Nicola Besca, Nicola Della Penna, Roberta Tramonte, Daniele Cece e Francesco Di Cicco. Per quanto riguarda invece il podio, al terzo posto si è classificato il presepe n°11 di Raffele Colameo, al secondo posto il presepe n°17 di Antonio Stivaletta e al primo posto il presepe n° 12 di Donato Palmieri.

Positivo il bilancio della manifestazione per l'assessore alla Cultura Giovanni Artese, il quale ha riconfermato l'evento per l'anno prossimo, auspicando ulteriore coinvolgimento di associazioni e cittadini nell'organizzazione. Incoraggianti i dati di questa seconda edizione: "Più di mille sono state le visite alla mostra, per 801 votanti; nonostante le difficoltà iniziali dovute alla grande risposta di pubblico, - ha spiegato l'assessore Artese - non può che essere positivo il bilancio di questa seconda edizione, che ha visto raddoppiare i visitatori. Per l'anno prossimo vorremmo allargare il gruppo degli organizzatori, che quest'anno era ristretto a poche persone, perché naturalmente l'assessorato da solo non può provvedere. Comunque ci conforta questo risultato, con il bell'allestimento al museo archeologico, e ci fa piacere che lo scorso 21 dicembre abbiamo avuto il primo presepe vivente a San Salvo, con la partecipazione di tre classi della scuola elementare di Sant'Antonio. Questa manifestazione, oltre ad avere una valenza artistica, è importante per la riscoperta delle tradizioni e ha anche una forte valenza sociale, per la grande capacità aggregativa".