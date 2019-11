È Angelo Tricase il nuovo presidente della Consulta Giovanile di Vasto; lo ha annunciato il Comune, precisando anche gli altri membri degli organi istituzionali: Jakub Chalupczak è il vicepresidente, mentre Rita Valentini la‬ segretaria.

"La Consulta - ricorda il sindaco Luciano Lapenna per l'occasione - è un organismo istituzionale di rappresentanza giovanile del Municipio di Vasto che si ispira alla Carta europea della Partecipazione alla vita comunale. È un organo consultivo del Consiglio comunale al quale presenta proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili e dà parere su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio comunale relativamente al mondo dei giovani. La Consulta è auto-gestita dai giovani, persegue le proprie finalità, i propri progetti e le proprie attività in maniera libera e indipendente, senza alcun tipo di condizionamento da qualsivoglia potere politico o partitico. Pertanto – continua Lapenna – autonomia e indipendenza gestionale sono i cardini e i presupposti sui quali si basa il lavoro dei ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 30 anni, che liberamente frequentano la Consulta e che la rendono viva e feconda con le loro attività. Formulo, quindi, i miei auguri più sinceri di buon lavoro al nuovo Consiglio della Consulta nella certezza che sapranno, nel rispetto dello Statuto, portare avanti un lavoro prezioso e proficuo per la nostra città. Ringrazio, altresì, del lavoro fin qui svolto e della passione profusa il precedente Consiglio direttivo e invito i giovani vastesi a partecipare per contribuire allo sviluppo e alla crescita della nostra città".