È prevista per sabato 10 gennaio, presso l'auditorium di Casalbordino, la presentazione del libro di Francesca Pacini, La mia Istanbul - Viaggio di una donna occidentale attraverso la Porta d'Oriente. L'evento, in programma dalle 18, è organizzato dall'associazione MeD (Mari e Deserti), con il patrocinio del Comune di Casalbordino, e vedrà la partecipazione dell'autrice e dei soci dell'associazione, l'avvocato Raffaella Valori e il professor Del Monte, i quali hanno contribuito alla realizzazione di una mostra fotografica che impreziosirà la manifestazione.

Come spiegano gli organizzatori, "Francesca Pacini è una profonda conoscitrice e frequentatrice dei paesi arabi. Il libro La mia Istanbul è il reportage narrativo pubblicato nel 2013 sulla città turca, al quale ha anche dedicato un sito internet, dove è possibile leggere il primo capitolo del libro, e gli articoli scritti per Osservatorio Iraq, il sito d’informazione della testata giornalistica Memoriente (cooperativa di giornalisti e ricercatori indipendenti) e sostenuta anche da Un Ponte Per, ormai storica ONG italiana attiva da oltre vent’anni in vari teatri di guerra, per la quale è corrispondente da Istanbul ed ha pubblicato il reportage Ritorno a Gezi, sulle manifestazioni di Gezi Park. La biografia professionale della Pacini è ricchissima di esperienze e collaborazioni. Nel 1993 frequenta a Roma un corso di giornalismo organizzato dalla redazione della rivista internazionale Storie, con la quale inizia la sua attività giornalistica. Nel 1999 inizia la sua collaborazione con l’agenzia letteraria Il Segnalibro (responsabile dello staff, dei progetti editoriali, della comunicazione web e dell’ufficio stampa e successivamente caporedattore della rivista di cultura e informazione editoriale Il Laboratorio del Segnalibro). Scrive il Decalogo della vera agenzia letteraria, che viene pubblicato in L'autore in cerca di editore, Edizioni Bibliografiche. Nel 2000 crea il primo corso in Italia di formazione professionale per redattori editoriali. Ha svolto il ruolo di ufficio stampa di Fedro, di Laura Quintarelli e Bruno Benouski, operatori accreditati a livello nazionale nel campo della Programmazione Neurolingustica (Pnl), con i quali collabora alla stesura del loro libro pubblicato da Franco Angeli Editore. Ha pubblicato per la casa editrice Simmetria il libro La ruota degli dèi - Il simbolismo astrologico dai princìpi metafisici alla discesa nel Tempo. Nel 2006 ha fondato Stylos, un’agenzia di comunicazione giornalistica, letteraria ed editoriale. Dirige da quattro anni il settore Immagine&Comunicazione dell'azienda di servizi per l'hotellerie internazionale La Bottega con sedi a New York, Shangai e Brasile. Nel 2006 progetta la rivista on line Silmarillon, nel 2012 fonda la rivista La stanza di Virginia.

Per quanto riguarda invece l’associazione culturale MeD (Mari e Deserti), la stessa è nata a Casalbordino e, come sottolinea l'avvocato Valori, "è animata dal desiderio di promuovere e divulgare le culture dei popoli e dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, con particolare attenzione per l'Africa settentrionale e il Medioriente, sottolineando l’eredità storico-culturale comune ai Paesi dell’area mediterranea con l’intento di abbattere gli stereotipi nei confronti dell’altra sponda del Mare Nostrum. Coloro che sono aperti al dialogo interculturale inteso come veicolo di conoscenza reciproca ed integrazione e gradissero appoggiare le iniziative di MeD possono visitare la pagina facebook MeD-mari e deserti o richiedere informazioni all’indirizzo email: mariedeserti@gmail.com".