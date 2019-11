Trasferta amara in quel di Miglianico per la Vastese che esce sconfitta per 2-0 dopo i novanta minuti. Quinta sconfitta stagionale per i biancorossi, privi oggi di D’Ambrosio, Giuliano –squalificati- e Balzano -infortunato. Passati in svantaggio al 7’ con la rete dell’ex Rossi Finarelli da posizione defilata, i vastesi hanno avuto un costante possesso palla sia nel primo- vicinissimi al pareggio con Soria dopo un errore tra il portiere ed un difensore dei casalinghi- che nel secondo tempo, ma non sono riusciti a trovare la rete del pareggio.

A spegnere le speranze degli ospiti, è stato ancora una volta Rossi Finarelli al 70esimo con una splendida girata a centro area che ha permesso ai suoi di siglare il 2-0. Una giornata senza bottino per i biancorossi che vengono raggiunti proprio dagli avversari di oggi in classifica a quota 21 punti. Con la sconfitta del Montorio (2-0 contro il Paterno) e visti gli altri risultati, la Vastese può ancora sperare in una risalita, conscia di aver perso una grossa occasione oggi- molto hanno pesato le assenze, soprattutto quella di D’Ambrosio.

Tutti i risultati della 19esima giornata

2000 Calcio Acquaesapone- Alba Adriatica 2-0

Capistrello- Renato Curi Angolana 2-3

Francavilla Calcio Nc- Avezzano Calcio 2-1

Martinsicuro- Torrese 1-0

Miglianico Calcio- Vastese Calcio 1902 2-0

Paterno- Montorio 88 2-0

S.Salvo- Cupello Calcio 2-1

Vasto Marina- Pineto Calcio 1-2

La classifica:

Paterno 42

Francavilla Calcio Nc 37

Avezzano Calcio 34

Renato Curi angolana 34

Pineto Calcio 31

San Salvo 29

Martinsicuro 28

Torrese 27

Capistrello 24

Cupello Calcio 23

Montorio 22

Vastese Calcio 1902 21

Miglianico Calcio 21

2000 Calcio Acquaesapone 17

Alba Adriatica 13

Vasto Marina 13

Sulmona Calcio 6