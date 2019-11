Al Comunale di Cupello nel giorno dell’epifania l’U.S. San Salvo conquista i tre punti grazie al 2-1 siglato ai danni del Cupello Calcio. Grazie alle reti di Antenucci e Di Ruocco, i bianco blu prendono ossigeno dopo le prestazioni non eccellenti delle ultime quattro partite del 2014 ed il nuovo anno, dunque, inizia nei migliore dei modi. Per il Cupello è mancato qualcosa in difesa soprattutto per quanto riguarda la seconda rete ricevuta.

La partita. Calcio d’inizio e avvio positivo dei bianco azzurri che al 4’ minuto trovano subito la rete del vantaggio, grazie all’asse D’Aurelio- Antenucci, il primo crossa al centro dal fondo sulla fascia destra, il secondo di piatto la infila. Passano undici minuti dalla rete dei ‘casalinghi’ e il cross di Luciano per il colpo di testa di Pendenza fa tremare la difesa sansalvese, ma la palla esce alta sopra la traversa. Al 30esimo arriva il pareggio del Cupello grazie al tiro di Pendenza che manda la palla in rete con una deviazione della difesa avversaria. Con il passare dei minuti cresce l’agonismo tra le due formazioni e l’arbitro è costretto anche a richiamare i giocatori in campo in più di una occasione. A cinque minuti dal termine del primo tempo, Pendenza ha tra i piedi la palla per il vantaggio ma Catterani si fa trovare pronto e spegne le speranze dell’attaccante del Cupello. Dopo le ammonizioni di Di Pietro, Quaranta e Avantaggiato, anche Felice si fa estrarre il cartellino giallo. Al 45esimo punizione dalla sinistra per i rossoblu e goal sfiorato da Luciano, con la difesa del San Salvo che si salva in extremis. Finisce 1-1 il primo tempo.

Nella ripresa, subito pericoloso Di Ruocco per i sansalvesi, ma Ottaviano la blocca senza troppi problemi. Cresce il Cupello rispetto a quanto visto nella prima frazione ed il match si fa ancora più equilibrato. Dopo venti minuti dal ritorno in campo delle due squadre, è Di Ruocco a far esultare nuovamente i suoi con la rete del 2-1 arrivata grazie ad un errore della difesa avversaria e al tiro infallibile dell’attaccante bianco blu. Galvanizzato dalla rete del vantaggio, il San Salvo si fa pericoloso in più di una occasione. Proprio quando il terzo goal sembra arrivare, D’Aurelio si fa ammonire per la seconda volta ed è costretto ad abbandonare il campo per espulsione. Nei minuti finali della partita il Cupello cerca in tutti i modi la rete del pareggio, con i sansalvesi chiusi nella propria metà campo a difendere il risultato. Triplice fischio e vittoria per i ragazzi di mister Gallicchio che iniziano nel modo giusto il 2015.

Formazioni

U.S. San Salvo: Catterani, D’Aulerio, Ramundo, Quaranta, Felice, Triglione, Di Pietro S., Battista, Marinelli, Di Ruocco, Antenucci. A disposizione: Raspa, Izzi, Pollutri, Pantalone, Argirò, Di Pietro G., Colito; Allenatore: Gallicchio Claudio

Cupello calcio: Ottaviano, Antenucci, Berardi, Ligocki, Martelli, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani, Pendenza, Avantaggiato, Luciano. A disposizione: Capitoli, Di Renzo, Del Bonifro, Nanni, Marchioli, Tucci, Fiermonte; Allenatore: Di Francesco Giuseppe

Arbitri: Umberto Nappi di Pescara; assistenti: Valentino Cialini di Teramo e Jacopo Girgini di Teramo

Tutti i risultati della 19esima giornata

2000 Calcio Acquaesapone- Alba Adriatica 2-0

Capistrello- Renato Curi Angolana 2-3

Francavilla Calcio Nc- Avezzano Calcio 2-1

Martinsicuro- Torrese 1-0

Miglianico Calcio- Vastese Calcio 1902 2-0

Paterno- Montorio 88 2-0

S.Salvo- Cupello Calcio 2-1

Vasto Marina- Pineto Calcio 1-2

La classifica:

Paterno 42

Francavilla Calcio Nc 37

Avezzano Calcio 34

Renato Curi angolana 34

Pineto Calcio 31

San Salvo 29

Martinsicuro 28

Torrese 27

Capistrello 24

Cupello Calcio 23

Montorio 22

Vastese Calcio 1902 21

Miglianico Calcio 21

2000 Calcio Acquaesapone 17

Alba Adriatica 13

Vasto Marina 13

Sulmona Calcio 6