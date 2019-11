Ora l'allerta meteo riguarda le mareggiate. Ad annunciarlo è stato un comunicato del Centro funzionale della Regione Abruzzo: "Dal pomeriggio-sera del2015 e per le successive 24-36 ore, previsti venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte".

Forti preoccupazioni a Casalbordino, dove nei giorni scorsi i balneatori sono tornati a chiedere rapidi interventi in difesa della spiaggia, flagellata dall'erosione. I lavori, promessi per dicembre, non sono ancora iniziati.

Dopo tre giorni di tregua dalla nevicata di fine anno, la neve torna a scendere sull'entroterra vastese: una spolverata su Celenza sul Trigno e ad altitudini più elevate, dove dove le temperature sono in picchiata, sotto zero nelle prime ore della mattinata. Dalle 19 è previsto un nuovo, brusco abbassamento: -2 a partire dalle ore 19. (Seguono aggiornamenti)