Questa mattina una delegazione della BCC Vasto Basket è giunta presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per la consegna dei peluche raccolti domenica scorsa al PalaBCC e quelli donati dal Martina Franca due settimane fa - al primo canestro segnato durante la partita dagli spalti sono stati lanciati i peluche. L’iniziativa denominata Teddy Bear Toss - nasce in America e nell’Hockey per poi coinvolgere anche gli altri sport e quest’anno è giunta anche nel nostro Paese - ha coinvolto i campi di basket di tutta Italia (nel campionato di serie B il record è della squadra di Monteroni con oltre 570 peluche raccolti).

La società vastese, aderendo all’iniziativa, si è presentata stamani in compagnia di giocatori, dirigenti e dell’assistent coach Luigi Cicchini nel reparto guidato dal primario dottor D’Alonzo che non ha esitato nel mostrare gratitudine per la donazione: “Iniziative come queste non fanno che aiutare il nostro lavoro, nonché danno maggiore forza ai bimbi. Sono contento e felice del vostro contributo - ha aggiunto - e spero che in futuro iniziative come queste si possano ripetere”.

Insieme alla direzione sanitaria dell’ospedale, la delegazione biancorossa ha visitato l’intero reparto, inclusa l’area giochi adibita ai bambini ed ha consegnato anche dei libri di lettura che andranno ad arricchire la biblioteca presente nell’aula gioco.

Da questa sera i ragazzi di coach Di Salvatore torneranno ad allenarsi dopo la pausa delle feste in vista del match di domenica contro Catanzaro in casa.