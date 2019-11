Una vittoria casalinga davvero meritata quella conquistata ieri dagli Amici del Basket San Salvo contro il Penta Teramo – squadra seconda in classifica alle spalle dell’Airino Termoli. Il match, terminato 83-53 per i bianco blu, è stato caratterizzato da un approccio positivo alla gara dei ragazzi di coach Ialacci soprattutto in fase difensiva, dove i padroni di casa hanno davvero regalato poco ai teramani. Nel primo quarto gli Amici del Basket San Salvo iniziano da subito ad aver una buona intensità difensiva e un’ottima circolazione di palla che li permette di stare avanti al termine dei primi dieci minuti (23-17). Nel secondo quarto coach Gramenzi le prova tutte a partire dalla zone press- superata brillantemente dei sansalvesi con l’arma del contropiede. Alla pausa lunga si va sul 47-29.

Non cala la concentrazione per Celenza e compagni al ritorno in campo e anche il terzo quarto vede un parziale positivo dei casalinghi (18-12) ed il distacco dei bianco blu è di 24 punti. Giocata la carta della zone press, i teramani non riescono a fermare le giuste scelte in attacco degli avversari che, oltre a continuare con l’intensità difensiva sino a quel momento messa in campo, riescono ad andare ulteriormente a canestro. Praticamente chiusa già nel terzo quarto, la partita termina 83-53. Un ottimo mattoncino in più messo a segno dalla compagine sansalvese che ora davvero può puntare maggiormente ai playoff. Nelle altre partite in programma per la seconda giornata di ritorno del Campionato di serie C regionale, l’Ennebicì Campobasso in casa supera il Magic Basket Chieti 66-58. A Camplila Nova Basket riesce ad imporsi sulla Torre Spes per 76-66, mentre il Chieti Basket conquista sul finale il match vincendo di una sola lunghezza contro il Basket Centro Abruzzo (60-59). Gli Amici del Basket San Salvo torneranno in campo nella prossima sfida controla Torre Spes, squadra ultima in classifica con una sola vittoria in campionato.

Tabellini

Amici Del Basket San Salvo: Tenishi 4, Koshena S. 3, Borreomeo 16, Boccardo , Pappacena 13, Biasone 17, DI Blasio , Pasquini 5, Assogna 10, Celenza 15. All.Ialacci

Penta Basket Teramo: Ippoliti , Palantrani 5, Cufari 17, Negrini 14, De Lutiis 5, Prosperi , Fracassa 2, Alassio 5, Nolli 2, Di Francesco 4. All. Gramenzi