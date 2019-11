Sarà aperta fino al 6 gennaio la 20ª edizione della Mostra del Presepe in miniatura organizzata dal Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) di Vasto presso la parrocchia San Giovanni Bosco. I visitatori potranno esprimere i loro voti per i piccoli Presepi frutto della creatività e della manualità dei partecipanti per decretare così i vincitori che verranno premiati domenica 11 gennaio alle 17, nel salone parrocchiale. La mostra sarà aperta questa sera, domenica, dalle 16.30 alle 19, domani, lunedì 5 gennaio, dalle 17 alle 19 e il 6 gennaio dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.