Da due anni ha iniziato ul suo percorso di studi presso il seminario di Chieti e domani, nella chiesa di San Panfilo a Scerni, vivrà un'importante tappa verso il sacerdozio. Nella messa che verrà celebrata alle ore 17.30 da monsignor Bruno Forte, il giovane scernese Matteo Gattafoni verrà ammesso tra i candidati agli ordini sacri del diaconato e del presbiterato. Ad accompagnare Matteo in questo momento importante della sua vita ci saranno anche il parroco don Domenico Capitelli e il parroco emerito Don Mario D'Ippolito, oltre alla sua famiglia e a tutta la comunità parrocchiale. Al termine della celebrazione ci sarà spazio per un momento di festa nei locali dell'Azione Cattolica in piazza De Riseis.