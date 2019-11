"Pensioni d'oro, chi sono i deputati che hanno votato in Parlamento? Un elenco interminabile di deputati Pd, Ncd, Lega. Il Pd vastese ne sa qualcosa o ignora?". E' una domanda retorica, quella dell'ambientalista Ivo Menna, che si lancia nella polemica contro eletti in Abruzzo o di origini abruzzesi: quella dei parlamentari che hanno votato a favore è una lista "in cui fanno spicco i nostri abruzzesi. Non avremmo mai voluto leggere almeno alcuni nomi del territorio del Chietino. Purtroppo e' vero i nomi che hanno votato a favore del mantenimento delle pensioni d'oro sono questi: Maria Amato (Pd), Vittoria D’Incecco (Pd), Antonio Castricone (Pd), Yoram Gutgeld (Pd), Tommaso Ginoble (Pd), Matteo Orfini (Pd), Filippo Piccone (Ncd), Paolo Tancredi (Ncd).

"Hanno votato - tuona Menna - a favore del mantenimento di questi privilegi, che si traducono in un flusso di denaro che oltre 100 mila personaggi percepiscono. Le pensioni d'oro sono soldi mensilmente erogati dall'Inps di cui beneficiano determinate persone che hanno svolto ruoli nella pubblica amministrazione, o quelli che hanno ricevuto dalla classe politica più incarichi. Essi percepiscono pensioni, con cifre abnormi come quelle all'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato che sfiora i 36mila euro al mese e come lui altri politici e amministratori. Un insulto, uno schiaffo a tutte quelle categorie sociali come lavoratori e pensionati, studenti e precari, e tutti quei nuovi poveri che aumentano quotidianamente. L'esempio di Mastrapasqua, ex presidente dell'Inps, è esemplare: riceve come pensione oltre un milione di euro, come diversi manager pubblici e privati.

I parlamentari abruzzesi "ignorano? Non sanno? Non si informano? Votano ciecamente? Conoscono che sono piu' di centomila i personaggi che percepiscono pensioni d'oro per un totale di oltre 13 miliardi di euro? Questi deputati vivono altrove, tra benefici e ordini ricevuti dai rispettivi partiti non conoscendo che il 16 luglio l’ultimo rapporto Inps dichiarava che 'circa 7,2 milioni di pensionati (il 45,2% del totale) hanno un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro, circa 2,2 milioni inferiori a 500 euro'? E non conoscono neppure la attuale situazione relativa ai 1464 ex deputati e gli 843 ex senatori che intascano un vitalizio? Ma come potevano votare contro il mantenimento delle pensioni d'oro se essi vengono trattati dall'Inps come parlamentari i quali invece dei 35 anni di lavoro come tutti i lavoratori, in solo cinque anni di legislatura acquisiscono il diritto alla pensione?

Quando tutti sappiamo che il trattamento Inps in vigore per tutti i lavoratori, prevede che ci vogliono almeno 35 anni di contributi per acquisire il diritto alla pensione. I parlamentari invece acquisiscono il diritto appena dopo cinque anni e il pagamento di una quota mensile dell'8,6 per cento dell'indennità lorda (1.006 euro)".